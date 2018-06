Italia, Perin: "Juve? Non mi sbilancio. Non c'è stata alcuna firma"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tra Nazionale e futuro, Mattia Perin ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo l'amichevole tra Italia e Olanda: "Juventus? Non mi voglio sbilanciare, ne stanno parlando le due società, non c'è stata alcuna firma. Oggi ero il portiere della Nazionale, dispiace aver subito gol alla fine, ma dobbiamo trarre le cose positive da questa prestazione. Hanno giocato giocatori giovani, ci sono tanti margini di miglioramento. Io e Donnarumma? Ho sempre detto che la competizione fa migliorare, ci sono tanti giovani portieri che possono ambire a questa maglia. Se Buffon continuerà a giocare potrà tornare in Nazionale".