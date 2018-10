Italia, Piccini: "Che soddisfazione esser convocato, un sogno"

© foto di Marco Conterio

Il 10 ottobre sarà una data che Cristiano Piccini difficilmente dimenticherà. Stasera il terzino del Valencia ha esordito in Nazionale, contro l'Ucraina, e nel post-partita ha parlato a Rai Sport: "Per ogni giocatore è un sogno arrivare in Nazionale, io l'ho conquistato dopo tanto lavoro e tanto sacrificio. Per me è una bella soddisfazione. Sono tanti anni che gioco all'estero, è una soddisfazione a livello personale e per la mia famiglia, che mi è sempre stata dietro, e per mia moglie".

Come hai saputo della convocazione? "Avevo giocato la sera prima contro il Barcellona, poi al mattino dopo mi sveglio e trovoun messaggio da Zaza, gli avevano chiesto il mio numero dalla Nazionale. Mi ha chiamato il team manager, biglietto e sono partito subito".