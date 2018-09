Italia-Polonia, domani l'esordio in Nations League: il probabile 11 azzurro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Le ultime di formazione in merito all'Italia che domani scenderà in campo a Bologna contro la Polonia per la prima gara di Nations League. Secondo Sky, il ct Roberto Mancini schiererà gli azzurri col 4-3-3: Donnarumma; Zappacosta, Bonucci, Chiellini, Criscito; Benassi, Jorginho, Pellegrini; Bernardeschi, Balotelli, Insigne.