Italia-Polonia, Krychowiak: "Possiamo ripetere il risultato di due anni fa. Allora potevamo vincere"

Grzegorz Krychowiak, centrocampista della Polonia, si proietta alla sfida contro l'Italia: "Più di due anni fa li abbiamo affrontati anche in trasferta, proprio in Nations League, e abbiamo pareggiato 1-1, andando più vicini alla vittoria, perché abbiamo subito gol su rigore. Ricordo che dopo quel risultato eravamo insoddisfatti, perché c'erano opportunità di segnare più gol. Siamo in grado di ripetere almeno quel risultato: non sarà facile, ma intendiamo lottare per un risultato favorevole".