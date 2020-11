Italia-Polonia, la moviola de La Gazzetta dello Sport: mancano due rossi e un rigore

Serata da ricordare per l’Italia, serata da dimenticare per l’arbitro francese Turpin, ieri bocciato dopo la direzione della gara contro la Polonia. Complice l’assenza del VAR (che in Nations League entrerà a regime solo nella final four), la sua prestazione è stata giudicata decisamente insufficiente da tanti osservatori. Scegliamo la moviola de La Gazzetta dello Sport: Lewandowski (per la gomitata a Bastoni) e Goralski (per l’entrata killer su Belotti) erano entrambi da rosso diretto (il centrocampista è poi stato comunque espulso), mentre manca un altro rigore per gli azzurri.