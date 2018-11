Italia-Portogallo, è 0-0 a fine primo tempo

Fonte: Dall'inviato a San Siro

Una bella Italia, troppo sprecona, viene bloccata sullo 0-0 dal Portogallo. Tante occasioni, due per Immobile, una per Florenzi e Bonucci, più parecchie situazioni in area di rigore portoghese: gli azzurri non trovano il gol, come con l'Ucraina e la Polonia, in un primo tempo abbastanza dominato. San Siro fischia Bonucci prima, poi i timidi applausi intorno al quarantesimo dopo una veronica pregevole su Andre Silva.