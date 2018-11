Italia-Portogallo, i convocati di Santos: out CR7, torna Joao Mario

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Non c'è Cristiano Ronaldo, ma torna João Mario. Il ct del Portogallo Fernando Santos ha diramato la lista dei convocati per le prossime sfide di Nations League contro Italia (17 novembre) e Polonia (20 novembre). Tre i calciatori che militano in Serie A presenti nella lista: João Cancelo, Mario Rui e João Mario. Di seguito l'elenco completo.

Portieri - Beto (Goztepe), Cláudio Ramos (Tondela) e Rui Patrício (Wolverhampton)

Difensori - Cédric Soares (Southampton), João Cancelo (Juventus), Raphael Guerreiro (Dortmund), Luís Neto (Zenit), Mário Rui (Nápoli), José Fonte (Lille), Pepe (Besiktas) e Rúben Dias (Benfica)

Centrocampisti - Bruno Fernandes (Sporting), Danilo Pereira (FC Porto), André Gomes (Everton), Pizzi (Benfica), Renato Sanches (Bayern), Rúben Neves (Wolverhampton), João Mário (Inter) e William Carvalho (Bétis)

Attaccanti - Bernardo Silva (Manchester City), Bruma (Lipsia), Rafa Silva (Benfica), Éder (Lokomotiv Mosca), Gonçalo Guedes (Valencia) e André Silva (Siviglia).