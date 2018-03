Italia, preferita al Brasile, Jorginho: "Qui ho realizzato il mio sogno"

Nel corso della conferenza stampa odierna, il centrocampista della Nazionale Jorginho è tornato sulla sua scelta di preferire l'Italia al Brasile: "Non ho nessun rimpianto, questo paese mi ha dato l'opportunità di realizzare il mio sogno, di diventare un calciatore. Ci tenevo tanto, poi non arrivava questa convocazione... allora veniva fuori il discorso del Brasile, un po' ci pensi, ma non ho nessun rimpianto".

In basso il link per la conferenza stampa integrale.