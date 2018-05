Italia, prima seduta di Mancini a Coverciano: rosa divisa in due gruppi

Fonte: Dal nostro inviato a Coverciano, Andrea Losapio

Primo allenamento, al centro tecnico di Coverciano, per la nuova Italia di Roberto Mancini. I giocatori arrivati nella serata di ieri si sono ritrovati questa mattina e la prima sessione è attualmente in corso. Il neo ct, in vista delle gare con Arabia Saudita, Francia e Olanda, ha diviso la rosa in due gruppi: da una parte i cosiddetti 'senatori', cioè i giocatori da tempo nel giro azzurro, che stanno allenando la tecnica individuale con torello ed esercizi di possesso palla a campo ridotto. Dall'altra parte tanti volti 'nuovi' e giocatori di movimento a comporre un ideale undici con D'Ambrosio, Caldara, Rugani e De Sciglio per la parte difensiva, Mandragora, BAselli e Bonaventura a centrocampo, Verdi, Belotti e Chiesa in attacco.