Italia, resta un solo problema: trovare il 9. Belotti è il favorito

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Non bisognerà sbagliare atteggiamento, loro sono più avanti". Mancini - sottolinea il Corriere della Sera - non può stare tranquillo. Vuole cominciare l’anno decisivo che porta all’Europeo con due vittorie e chiudere i giochi tra poco più di un mese all’Olimpico di Roma contro la Grecia, lo stesso stadio dove l’Italia dovrebbe giocare il 12 giugno la partita d’esordio. "Sulla formazione ho un solo dubbio", ha raccontato l’allenatore in vista della sfida di stasera contro l'Armenia.. Tra Bernardeschi, 7 minuti sino adesso in campionato, e Lorenzo Pellegrini.

Il numero 9 - Mancini ha accorciato i tempi, in poco più di un anno ha trovato la squadra e il gioco. Il problema è uno solo, individuare il padrone della maglia n.9. In Armenia Belotti è favorito su Immobile. Il Gallo dovrà scacciare l’ombra di Balotelli, tornato in Italia (a Brescia) proprio per riconquistare l’azzurro. Gli altri, al momento, sono staccati, fuori Quagliarella, infortunati Pavoletti e Zaza, punito Kean. La questione però resta apertissima e Mancini la chiude con una battuta: «Se quel signore con i capelli bianchi seduto tra voi risponde alla convocazione, lo faccio giocare», dice indicando Paolo Rossi, campione del mondo nell’82 e ora opinionista Rai. Uno così, tecnico e rapido, implacabile negli ultimi sedici metri, risolverebbe qualsiasi problema e farebbe volare l’Italia.