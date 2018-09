Italia, retrocessione in Nations League complica il cammino per il Qatar

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Snobbare la Nations League può complicare anche il cammino Mondiale. E' questo l'allarme che lancia La Gazzetta dello Sport in edicola, perché il terzo posto nel girone della Lega A spingerebbe l'Italia in Lega B, dove gli introiti degli sponsor e l'interesse sono ovviamente minori. Tra l'altro le prime dieci della Lega A saranno inserite come teste di serie nel sorteggio per le qualificazioni a Euro 2020, finire tra le due peggiori - in base alle varie classifiche - può significare per l'Italia trovare una grande nazionale nel proprio raggruppamento. Stesso discorso per Qatar 2022, perché la UEFA vorrebbe confermare lo stesso criterio per i gruppi di qualificazione (cioè in base alle varie leghe della Nations League): per il Mondiale, a differenza dell'Europeo, si qualificherà soltanto la prima di ogni raggruppamento. La seconda andrà ai playoff, quelli che hanno condannato l'Italia contro la Svezia. La retrocessione in Lega B, dunque, sarebbe un disastro.