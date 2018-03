Italia, riunione dopo Pasqua per il nuovo ct. E spunta anche Gasperini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultime sul futuro ct dell'Italia direttamente dal Corriere della Sera. Del traghettatore - si legge - è piaciuta la personalità e l'integrazione con il gruppo, ma l'intenzione dei commissari non è cambiata. Serve di più. Prevista una riunione subito dopo Pasqua, forse alla presenza dello stesso Malagò. Ancelotti, il primo della lista, il candidato trasversale che incontra il favore di tutti, è lontano. Carletto vuole la Premier, Arsenal o Tottenham e non è convinto di poter rilanciare il movimento azzurro. E con Conte, l'altro uomo forte, conteso dai grandi club europei, i contatti sono al momento inesistenti. Roberto Mancini è il logico favorito, il più disponibile: non ne fa una questione economica, né guarda troppo alla competitività di un gruppo da ricostruire. Il problema, semmai, è che in questi anni ha quasi sempre lavorato con i campioni, mentre adesso giocatori di primo livello ce ne sono pochi. A sorpresa, dal mazzo, potrebbe spuntare Gasperini.