Secondo giorno di lavoro per l'Italia a Casteldebole in vista delle partite di qualificazione ad Euro 2020 contro Armenia e Finlandia. In conferenza stampa si è presentato Stefano Sensi, che fra le altre cose ha parlato anche del ruolo in campo: "Mancini ha detto che la mia duttilità mi permette di giocare in più ruoli? Avere accanto giocatori tecnici come Jorginho e Verratti aiuta. A Sassuolo ho giocato regista, all'Inter gioco mezzala, posso giocare dove serve".

Qual è il ruolo che predilige? "Ho sempre detto che il mio ruolo è il regista. Ma nel calcio moderno ci si scambia spesso i ruoli durante la partita. Con Conte all'Inter mi sto trovando molto bene a fare la mezzala".

