Italia, Sensi: "Barella? Avendo lo stesso ruolo c'è rivalità, ma è buona"

Secondo giorno di lavoro per l'Italia a Casteldebole in vista delle partite di qualificazione ad Euro 2020 contro Armenia e Finlandia. In conferenza stampa si è presentato Stefano Sensi, che fra le altre cose ha parlato anche del la convivenza col compagno di reparto Barella:

Sembra difficile vederla insieme a Barella nell'Inter, magari in Nazionale è più facile.

"Non credo sia un discorso legato alla prestanza fisica. Con l'Italia abbiamo molto palleggio e poi ci sono giocatori difficili da tenere in panchina".

Come vive il dualismo con Barella sia all'Inter che in Nazionale?

"Io e Nicolò siamo grandi amici. È chiaro che avendo lo stesso ruolo siamo rivali ma è una rivalità buona, nessuno deve essere scontento di non giocare perché il bene della squadra è primario".

Clicca qui per rileggere la conferenza stampa integrale!