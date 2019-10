© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Stefano Sensi non arriverà a Coverciano per rispondere alla chiamata di Roberto Mancini per gli impegni della Nazionale italiana. Il commissario tecnico azzurro ha infatti esentato il centrocampista dell'Inter, che resterà a Milano per iniziare il recupero dopo l'infortunio muscolare patito durante la gara contro la Juventus.