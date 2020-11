Italia senza ct, Bosnia senza mezza squadra. Un altro distanziamento sociale dalla normalità

vedi letture

La Bosnia - sottolinea La Gazzetta dello Sport - ci ha incartati a Firenze (1-1) e spaventati a Torino nelle qualificazioni europee (2-1 in rimonta), ma senza Dzeko, depressa per l’eliminazione da Nations League e Europeo, e, soprattutto, decimata dal Covid, la gara di stasera sarà un’altra cosa. A Dzeko e Turkes, si sono aggiunti in serata altri cinque positivi ai test della mattinata: Sehic, Hajradinovic, Hasic, Hodzic, Zeljkovic, finiti in isolamento. Sono stati convocati degli Under 21. La partita non pare a rischio. L'Italia senza ct, la Bosnia senza metà squadra. Altro distanziamento sociale dalla normalità.