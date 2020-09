Italia, senza pubblico cambiano i piani? La FIGC pensa ad altre sedi per le gare di ottobre

vedi letture

Torna la nazionale, ma l'incubo Covid-19 incombe. La partita dell'Under 21 contro la Slovenia è in bilico dopo il secondo caso di positività tra gli azzurrini, ma l'attenzione è alta anche su un altro tema, quello del pubblico. A ottobre, la nazionale maggiore ha in programma l'amichevole contro la Moldova (il 7 a Parma) e la gara di Nations League contro l'Olanda (il 14 a Milano). Secondo la Repubblica, però, le sedi potrebbero cambiare: senza la possibilità di avere tifosi allo stadio (e al momento l'orientamento del CTS non pare propenso a consentirne il ritorno) non avrebbe senso far girare gli azzurri per il Paese, anche per gli alti costi organizzativi. Così, l'Italia potrebbe spostare a Firenze, Empoli o Bologna, più vicine al centro tecnico di Coverciano, le sedi di queste due partite.