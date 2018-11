Italia, Sirigu: "Felice di far parte di questo gruppo. Stiamo crescendo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il portiere della Nazionale italiana, Salvatore Sirigu, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria degli azzurri contro gli Stati Uniti: "Sono fortunato a far parte di questo gruppo e mi godo questi momenti. Devo approfittare delle opportunità che ho. Serve voglia ed entusiasmo, per me tornare in Nazionale è motivo di grande orgoglio ed entusiasmo. Credo che in campo si veda quanto ci teniamo alla maglia azzurra, stiamo crescendo e lo dimostriamo, ci vorrà ancora un po' di tempo ma abbiamo voglia di dare tutto".