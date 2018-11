Italia, Sirigu: "Mi piace la spensieratezza di Donnarumma"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il portiere dell'Italia Salvatore Sirigu ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima del match con gli Stati Uniti: "Tanti giocatori titolari in porta? Credo un po' in tutti i ruoli. E' normale che non bisogna sentirsi né titolare né riserva in Nazionale perchè è una cosa più importante che nel club. Dobbiamo ritrovare un po' di patriottismo in questi casi e si lascia perdere le titolarità e i ruoli fissi".

Lei sarebbe il titolare per rendimento.

"Sono abituato, soprattutto in Nazionale, a non vedere il rendimento di nessuno e cercare di dare il massimo. Se dovessi stare in panchina divento un'arma in più perchè divento un aiuto mentale".

Cosa le piace di più di Donnarumma?

"Mi piace la sua spensieratezza da ragazzino. Si vede al di fuori come un uomo imponente, come un ragazzo che è dovuto crescere in fretta. Dentro il gruppo è un ragazzo con la sua spensieratezza che

Verratti sta facendo bene.

"Sono abituato a vedere prestazioni ad alto livello di Marco quindi non mi stupisco più di tanto. In Nazionale forse è stato relegato ad un ruolo non suo. Non ha mai giocato in A perchè è passato subito in un altro campionato".

C'è tanto Cagliari in Nazionale.

"E' motivo di orgoglio per il Cagliari come squadra ma anche per tutta la Sardegna. Avere giocatori che rappresentano la maglia del Cagliari è bello e a me, da sardo, è una cosa che piace tantissimo".

La gara con gli Stati Uniti.

"Per noi è una prova per dimostrare che stiamo avendo continuità in quella che è la crescita di squadra. Anche il mister ci chiede continuità di prestazione".