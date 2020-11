Italia, Sirigu: "Questa non è una maglia qualsiasi. E avere dei giovani qui aiuta per il futuro"

Salvatore Sirigu, portiere del Torino e dell'Italia, parla alla Rai e al sito FIGC della gara di domani contro l'Estonia. "Ci rendiamo conto che le cose cambiano, è diverso rispetto al passato, è qualcosa di mai vissuto in nazionale. Cerchiamo di viverla con molta tranquillità, non possiamo fare altrimenti che adattarci alla situazione".

Sulla gara contro l'Estonia "La gara di domani può far mettere in luce chi ha giocato poco o chi gioca per le prime volte con l'Italia ma la maglia azzurra è un privilegio e indossarla a prescindere dall'avversario è bello. Non è una maglia qualsiasi. Avere dei ragazzi che iniziano ora, di grande prospettiva, aiuta a rinvigorire il gruppo e a dare più scelta per il futuro".