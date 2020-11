Italia, Soriano: "Questa sera avevamo solo da perdere, c'è stato l'atteggiamento giusto"

Roberto Soriano, centrocampista del Bologna e dell'Italia, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria con l'Estonia: "È stata un'emozione unica, è stato veramente bello tornare in nazionale. Ho trovato subito un buon gruppo, noi italiani sappiamo accogliere subito i nostri compagni. Mi hanno fatto sentire a casa, abbiamo giocato per la prima volta insieme, avevamo solo da perdere: dovevamo avere l’atteggiamento giusto".

Come si fa ad andare all’Europeo?

"Io cercherò di dare il massimo per il Bologna, tutto dipenderà da come uno gioco nel club. Voglio continuare così, ma col club stiamo raccogliendo poco per come giochiamo. Ora mi godo la nazionale, poi quando tornerò a Bologna cercherò di continuare a dare il massimo".