Italia, Spinazzola: "La nostra forza? Mancini. Fa sentire importante anche chi è in tribuna"

Fra i giocatori più in evidenza del’Italia di Roberto Mancini che venerdì si giocherà l’accesso alle semifinali di Euro2020 contro il Belgio Leonardo Spinazzola ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale della UEFA: "Se non fossi abbastanza veloce, non giocherei - ha detto ridendo -. Il mister trasmette tranquillità e autostima a tutti; coinvolge tutti, anche quelli in tribuna. Questa è la nostra principale forza".