Italia, sponsor in pressing per il nuovo ct: Ancelotti è il favorito di tutti

© foto di Imago/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, non sono solo i tifosi azzurri ad essere in ansia in attesa di conoscere il nome del nuovo ct dell'Italia. Anche i partner commerciali, chiamati nei prossimi mesi a rinnovare gli accordi con la Federazione per i prossimi 4 anni, quelli che dovrebbero portare al Mondiale in Qatar, stanno mettendo pressione alla FIGC affinché il progetto legato alla Nazionale sia stilato il prima possibile, partendo proprio dalla panchina. Carlo Ancelotti è il nome che mette d'accordo tutti, anche Malagò e lo stesso Costacurta. Il problema è che il tecnico emiliano non è ancora convinto, viste anche le tante proposte che gli stanno arrivando dai migliori club del mondo. Alla finestra restano anche Mancini e Ranieri, con Di Biagio che continua a lavorare senza far caso alle trattative che stanno nascendo alle sue spalle.