Italia-Svezia, le formazioni ufficiali: 3-5-2 per Ventura, Jorginho regista

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tutto come da attese, nelle scelte di Italia e Svezia per la sfida di stasera. Ventura sceglie la coppia Immobile-Gabbiadini in attacco, con Jorginho alla prima da titolare nella sua gestione e in generale all'esordio in una partita ufficiale.

Italia (3-5-2) Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Candreva, Florenzi, Jorginho, Parolo, Darmian; Immobile, Gabbiadini. Allenatore: Giampiero Ventura.

Svezia (4-4-2): Olsen; Lusting, Lindelof, Granqvist, Augustinsson; Claesson, Johansson, Larsson, Forsberg; Toivonen, Berg. Allenatore: Janne Andersson.