Italia, Tavecchio: "Se non si vince con la Spagna, niente drammi e processi"

Il presidente Carlo Tavecchio ha parlato della sfida tra Spagna e Italia ai microfoni di Rai Sport: "Insigne per è uno che deve giocare sempre ma non deciso io. Abbiamo un solo risultato ma è un peccato perché meritavano entrambe di passare. Tuttavia se non si vince abbiamo ancora una possibilità, non è un dramma, abbiamo 16 punti, abbiamo fatto bene e ci siamo comportati bene fin qui quindi non bisogna inventare streghe e processi che non esistono".