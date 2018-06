Italia, Tavecchio: " Volevo Balotelli. Mi sono preso le mie responsabilità"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'ex presidente della FIGC, Carlo Tavecchio, ha parlato dell'esclusione al Mondiale ai microfoni di Radio CRC. "Siamo stati sfortunati a capitare nel girone con la Spagna, sapevamo a quel punto di giocare per il secondo posto, ma pensavamo di passare ai sorteggi, purtroppo all’unico tiro concesso siamo andati sotto per una deviazione, poi non siamo più riusciti a recuperare. Io mi sono preso le mie responsabilità, mica potevo andare in campo, e ho lasciato la Federazione con una grossa liquidità e una grande organizzazione. Ventura? I giocatori sono quelli, ma con un altro allenatore forse saremmo ai Mondiali".

E Balotelli? "Sono sempre stato un suo tifoso e ho sempre voluto il suo ritorno. Fu lo spogliatoio a non volerlo".