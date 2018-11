Italia, Tonali: "Simile a Pirlo? Mi sono sempre ispirato a Gattuso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sandro Tonali, centrocampista del Brescia e della Nazionale italiana, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Per me è un'emozione fantastica, sono felicissimo per questo,. Sto ripercorrendo il la strada di Marco Verratti, spero di fare una carriera come la sua. Pirlo? Non siamo simili, mi sono sempre ispirato a Gattuso per la sua cattiveria. Le caratteristiche fisiche sono però più simili a Pirlo. Non sento la pressione, sono felice del paragone. Il mio ruolo? Nicolato mi vede come regista ma altri allenatori mi hanno schierato anche mezzala. Ora come ora preferisco però giocare da playmaker. Il futuro? Ancora non ci penso, da piccolo tifavo per il Milan. Non mi sono mai incontrato con Pirlo, l'ho solo visto quando è venuto a osservare gli allenamenti di Baronio. Spero di fare bene con il Brescia. Con Mancini ho un buon rapporto, non bisogna aver paura di parlare con il mister e con i compagni. Un mio difetto? La scuola, la frequento poco".