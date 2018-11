Italia, Tonali sta impressionando Mancini. Con gli USA può partire titolare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come si apprende da Sport Mediaset, il ct Roberto Mancini sta valutando quantomeno cinque o sei cambi in vista della prossima partita amichevole contro gli USA a Genk, in Belgio. Se quindi potrebbe davvero toccare a Sirigu difendere la porta, De Sciglio subentrare a destra e uno tra Acerbi e Rugani venir inseriti nella coppia difensiva centrale, si fa anche un gran parlare di Sandro Tonali. Il giovanissimo centrocampista del Brescia è stato convocato abbastanza a sorpresa, ma sta sorprendendo il commissario tecnico e il suo staff sempre di più ogni giorno che passa. Ecco perché non è dunque da escludere una maglia da titolare per il regista millennial.