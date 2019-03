Italia, torna a disposizione Perin. L'aveva fermato... una bottiglietta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mattia Perin nella giornata di venerdì aveva riscontrato una leggera distorsione alla caviglia che l'aveva costretto alla tribuna per la sfida vinta poi 2-0 dall'Italia contro la Finlandia ma, come fa sapere Sky Sport, il portiere tornerà a disposizione del ct Roberto Mancini già da domani in vista della sfida di martedì 26 contro il Liechtenstein. Perin raggiungerà dunque Coverciano nelle prossime ore. Una curiosità: l'infortunio è avvenuto per colpa di una... bottiglietta d'acqua, lasciata sul prato di Coverciano: il portiere della Juve ci è scivolato sopra e si è procurato l'infortunio. Però già rientrato.