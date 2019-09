Grande traguardo, quello tagliato stasera dal difensore della Juventus Leonardo Bonucci. L’azzurro è steso in campo stasera con la maglia dell’Italia contro la Finlandia e ha raggiunto Alessandro Del Piero al decimo posto nella classifica delle presenze in maglia azzurra a quota 91. Bonucci le ha però collezionate in 11 stagioni, mentre l’ex capitano bianconero in 15.