Italia, trattativa fallita con Conte: voleva un contratto troppo lungo

Secondo quanto riferito dal Times, Antonio Conte ha trattato con la FIGC il proprio ritorno sulla panchina della Nazionale italiana, ma che non è stato trovato un accordo per via della lunghezza del contratto. L'attuale allenatore del Chelsea avrebbe voluto un lungo pluriennale, che però i commissari della Federazione non hanno voluto proporgli.