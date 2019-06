Italia U20, Nicolato: "Felici di essere ai quarti. Dobbiamo rimanere umili"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paolo Nicolato, commissario tecnico della Nazionale italiana Under 20 impegnata al Mondiale di categoria in Polonia, ha parlato ai microfoni di Radio Uno durante la trasmissione Radio Anch'io lo Sport: "Siamo ai quarti dopo aver battuto la Polonia padrone di casa. Siamo molto contenti e questo risultato è inatteso. Abbiamo una squadra molto rinnovata, più della metà dei ragazzi non erano con noi l'anno scorso. Siamo soddisfatti e abbiamo fatto un buon lavoro. Non si poniamo limiti ma dobbiamo restare umili".

Il calcio giovanile sta crescendo in Italia?

"Sì, ci sono grandi giocatori del '99 e del 2000. Donnarumma, Zaniolo, Kean e Tonali sono calciatori importanti e stiamo vedendo la crescita anche nei risultati delle Nazionali giovanili. Il nostro lavoro è quello di avviare i giocatori per poi farli arrivare nell'Italia maggiore".

Cosa pensa del 'cucchiaio' di Pinamonti?

"Non mi sono arrabbiato, perché abbiamo fatto gol. Non lo sapevo che lo avrebbe fatto, questi gesti se li fai e ti vanno bene non creano problemi".

Plizzari potrebbe prender il posto di Donnarumma?

"Queste valutazioni spettano al Milan. Posso dire che con noi Alessandro ha sempre giocato, ma nel suo club non è praticamente mai sceso in campo. Ha giocato poco, tranne che a Terni e adesso gli serve più continuità. Vede nella Nazionale anche la possibilità di riscatto. Donnarumma è un grande portiere, Plizzari ha un grande futuro davanti a sé".

Avrete due giorni in più di riposo rispetto alla vincente di Argentina-Mali. Cosa ne pensa?

"È molto importante, anche perché andremo a giocare contro giocatori più esperti. In questo momento le cose che servono sono però altre: lo spirito giusto e anche un po' di fortuna. Cercheremo di sorprendere ancora".

Pinamonti è stato lasciato troppo presto dall'Inter?

"I nerazzurri hanno giocatori già affermati, Pinamonti deve fare il suo percorso. Ha dimostrato di avere grandi qualità ma gli serve la giusta situazione dove continuare a crescere. Zaniolo ha avuto la sua possibilità e spero che possa capitare anche ad altri".

Preferirebbe il Mali o l'Argentina?

"Sono due squadre forti, il Mali è campione d'Africa e l'Argentina ha grande blasone. Proprio per il blasone sceglierei forse l'Argentina".