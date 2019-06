© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il calciatore dell'Italia Under 20 Luca Pellegrini, intervistato da Sky Sport poco prima dei quarti di finale del Mondiale di categoria col Mali (oggi alle 18.30), ha parlato così del match e del percorso degli azzurrini: "Siamo davvero emozionati, ma stiamo vivendo tutto in maniera serena. Siamo concentrati e vogliamo arrivare bene a questa grande partita, poi penseremo al resto".

Che idea vi siete fatti del Mali?

"È una squadra molto fisica, hanno gamba. Dovremo stare attenti e cercare di giocare a calcio".

Come si trova nel ruolo di mezzala?

"Mi sto trovando bene, il ct ha speso tanto tempo per insegnarmi i movimenti in questa nuova posizione. Sono molto contento".

Qual è il segreto dell'Italia U20?

"Siamo un bel gruppo. Ci conosciamo da tanto tempo e anche coi nuovi sembra di stare insieme da anni. Questa è la nostra forza".