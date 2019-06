Italia U20, Pinamonti: "Crediamo al trionfo finale da inizio Mondiale"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Andrea Pinamonti, capitano dell'Under 20 che ha conquistato la semifinale del Mondiale di categoria, si è così espresso nel day-after ai microfoni di Rai Sport: "Il giorno dopo realizzi che sei in una semifinale di un Mondiale, il giorno dopo è ancora più bello. Sono molto contento per i gol che sto facendo, ma non mi sento responsabile, non mi prendo i meriti, che sono di tutta la squadra. Ucraina? Per ora sappiamo poco, ora la studieremo. Ci crediamo dall'inizio al trionfo finale, mancherebbero solo due partite, perché non farlo?".