Italia U20, Pinamonti: "Pronti per il Mali. Vi spiego l'esultanza alla 300"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il capitano della Nazionale Under 20 Andrea Pinamonti, intervistato da Sky Sport dal ritiro degli azzurrini, ha parlato così del Mondiale di categoria e dei prossimi quarti di finale col Mali, in programma oggi alle 18.30: "C'è tanto entusiasmo, abbiamo fatto benissimo finora. Ora siamo ai quarti, affronteremo una squadra ostica come il Mali, ma ci sentiamo pronti. Siamo consapevoli delle nostre qualità e vogliamo batterli".

Che effetto vi fa alloggiare nello stesso hotel dei calciatori maliani?

"Non abbiamo incrociato i nostri avversari per ora. In queste partite siamo sempre stati nello stesso hotel dell'altra Nazionale, almeno la sera prima. Speriamo che questa nuova abitudine possa continuare a portarci bene".

Cosa pensate del Mali?

"Il Mali è una squadra molto fisica, l'abbiamo studiata bene nelle riunioni. Dovremo metterla sul gioco e sulla tecnica, sappiamo che possiamo fare un buon calcio, anche se per ora non lo abbiamo dimostrato tanto in questo Mondiale. Vincerà in ogni caso chi ha più grinta e voglia, noi ne abbiamo tanta".

Ora il Mondiale con l'Under 20, poi la convocazione con l'Under 21.

"È sicuramente faticoso perché è stata una stagione intensa, ma io sono contento e voglio fare del mio meglio qui. Poi, dopo l'Under 20, penserò alla convocazione con l'Under 21".

Il ct Nicolato sembra essere un vero leader di questa Nazionale.

"È il numero uno nel tirare fuori il meglio da ognuno. Sappiamo che ci hanno tolto dei giocatori importanti, ma siamo un gruppo unito e vogliamo andare avanti".

Ci spiega il motivo dell'esultanza da opliti a fine partita?

"Nasce dal mister, riprende il film '300'. La sera prima delle partite, ormai da tre anni a questa parte, il ct ci manda sempre spezzoni di questo film. Così l'abbiamo fatta nostra anche in campo".