Nel corso dell'odierna conferenza stampa il centrocampista dell'Italia Under 21 Nicolò Barella ha risposto ad una domanda sullo spirito con cui lui e gli altri reduci dalla Nazionale maggiore affronteranno l'Europeo di categoria: "Sicuramente con la mentalità giusta per cogliere una grande occasione. La cosa più importante è il gruppo, non i singoli. Noi porteremo un po' più di esperienza, anche grazie alla fiducia che ci hanno dato Di Biagio e Mancini. Ci conosciamo da tanto tempo, abbiamo giocato tante partite nelle Under senza ottenere un titolo e questa volta vogliamo riuscirci".