Italia U21, Benassi: "Qualificazione meritata, con la Spagna col cuore"

Il capitano dell'Under Marco Benassi ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "Penso sia stata una partita vinta col cuore. Abbiamo praticato in campo quello che ci ha detto il mister. Nonostante abbiamo sbagliato la seconda partita penso che la qualificazione sia meritata".

La sconfitta con la Repubblica Ceca.

"Quella sera penso ci sia servita tanto. Abbiamo capito quello che ci serve per essere un grande gruppo e mettere in difficoltà chiunque".

In semifinale c'è la Spagna.

"L'Italia deve giocare come oggi col cuore. Poi per arrivare in fondo dobbiamo affrontarle tutte".