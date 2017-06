Italia U21, Bernardeschi: "Se giochiamo col cuore è dura per tutti"

© foto di www.imagephotoagency.it

L'autore del gol decisivo contro la Germania, Federico Bernardeschi ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "L'emozione è tanta. Io ho espresso ieri il mio pensiero che quando indosso questa maglia è un qualcosa di speciale e particolare. Fare un gol così importante è veramente bellissimo. Io credo che ci sia da fare tanti complimenti a questa squadra perchè con il cuore si va avanti e non smentisce mai".

Avete buttato il cuore oltre l'ostacolo.

"Così è stato. Ce lo meritavamo e meritavamo questa vittoria. Abbiamo avuto anche un pizzico di fortuna che la Danimarca ha vinto ma ci siamo meritati questo successo".

Dopo la gara contro la Repubblica Ceca vi siete parlati?

"Questa squadra è un gruppo fantastico. Siamo così, adesso sappiamo di non aver fatto niente perchè c'è la Spagna. Come ho già detto, se questa Italia gioca col cuore è dura per tutti".

Un gruppo che farà parte poi della Nazionale A.

"Noi ce lo auguriamo. Noi siamo qui per lavorare. Sappiamo che è difficile, ma con questi risultati possiamo arrivare in alto".

Tu sei sceso dalla prima squadra dell'Italia.

"Credo che un giocatore si debba a mettere a disposizione della squadra. Un giocatore da solo non è niente. Ero felicissimo di far parte di questo gruppo".