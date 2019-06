Italia U21, Calabresi: "Se siamo secondi un motivo c'è"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arturo Calabresi è intervenuto ai microfoni di Rai Sport in mix zone dopo la vittoria con il Belgio: "Peccato, meritavamo sicuramente qualcosa in più. La sfortuna non esiste, se siamo secondi un motivo c'è. Adesso dobbiamo aspettare, speriamo in buone notizie dagli altri gironi. Francia-Romania? Non dobbiamo pensare male, se ci sarà un pareggio andremo fuori a testa alta".