Italia U21, Calabria: "Usciamo a testa alta, tenuto botta fino all'espulsione"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il difensore dell'Italia Under 21 Davide Calabria ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la sconfitta contro la Spagna: "Abbiamo fatto tutti una grande partita. Si sa che la Spagna è una grande squadra. Sono giocatori fortissimi e lo siamo stati anche noi. Abbiamo tenuto botta fino all'espulsione che ci può stare. Dieci contro undici poi si è sentita la fatica, è venuta fuori la loro tecnica e non è andata come speravamo. Usciamo ma a testa alta".

Ci sono rimpianti?

"Una squadra così penso meritasse la finale perchè ci son giocatori forti che avranno un futuro luminoso. Dispiace per noi e per i tifosi. E' andata così".

All'interno si sentivano le voci di mercato?

"Eravamo in ritiro e pensavamo solo all'Europeo. Ora il mercato interesserà gli interessati".