Italia U21, Capone: "Niente mercato, spero di esser pronto per l'Atalanta"

Le sue parole

Christian Capone, dopo la bella stagione al Pescara, in prestito dall'Atalanta, ha fatto il suo debutto anche con l'Italia Under 21. Il giocatore dopo la sconfitta in Portogallo ha parlato ai cronisti presenti ad Estoril: "Sono felicissimo per questo esordio in Under 21, non me l'aspettavo e ringrazio Di Biagio per la fiducia. Il Portogallo è una squadra di qualità, ma anche noi siamo buoni e per poco non abbiamo pareggiato. Il livello rispetto all'Under 19 è molto più alto, ci sono tanti giocatori titolari in Serie A e la differenza si vede".

Sei pronto a tornare all'Atalanta? "Ora mi concento sulla partita con la Francia, solo poi penserò al mercato. Spero di esser pronto per l'Atalanta".

Sei un predestinato: si parla anche di Liverpool su di te. "Questo è tutto da vedere, devo ancora dimostrare tanto".