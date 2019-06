Italia U21, Chiesa: "Abbiamo dato tutto, orgoglioso di questa squadra"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo il successo contro il Belgio, il giocatore dell'Italia U21 Federico Chiesa ha detto: "Ora speriamo, non ci resta da fare niente altro. Si sapeva che con la sconfitta subita contro la Polonia ci siamo giocati la qualificazione ma noi abbiamo dato tutto, abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Anche contro la Polonia abbiamo fatto una grande partita e preso un gol che si poteva evitare ma ora guadiamo le altre gare. Abbiamo fatto il massimo oggi, peccato per il gol preso ma è stato davvero un grande gol. Potevamo fare 4-5 gol ma abbiamo dato tutto, sono orgoglioso della squadra. Di Biagio ha detto che è orgoglioso di allenarci, che siamo un grande gruppo, se non dovessimo passare sarebbe davvero un peccato ma noi ci speriamo".