Italia U21, convocato Scamacca. Torna a casa Pinamonti

Fonte: Gianlucadimarzio.com

Le recenti prestazioni con l'Under 19 di Gianluca Scamacca, autentico trascinatore della Nazionale verso l'Europeo di categoria, non sono passate inosservate agli occhi del ct dell'Under 21. Gigi Di Biagio infatti, in vista delle gare amichevoli contro il Portogallo (25 maggio a Estoril) e la Francia (29 maggio a Besancon) ha convocato l'attaccante della Cremonese in sostituzione del calciatore Andrea Pinamonti dell'Inter costretto a dare forfait per motivi personali. Per Scamacca si tratta di un esordio assoluto con la Nazionale U21.