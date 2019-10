Fonte: figc.it

Patrick Cutrone, attaccante del Wolverhampton, ha parlato dal ritiro della Nazionale U21: "Vestire questa maglia mi riempie sempre di orgoglio. Siamo una buona squadra, tutti dobbiamo imparare qualcosa, aiutandoci sempre per essere un gruppo compatto. Giocavamo in Italia e avevamo una grande squadra, ma purtroppo l'Europeo non è andato bene. Sapevamo che, sbagliando anche una sola partita, si rischiava di uscire. L'Irlanda? Incontreremo una squadra che fino ad oggi ha fatto un percorso netto, che ha dei giocatori di grande qualità e per noi sarà un test importante a questo punto della stagione. Personalmente sto attraversando un buon momento, mi trovo molto bene in Inghilterra, giocare in Premier League ed essere accolto con così tanto entusiasmo dai tifosi è stupendo, sto bene con tutta la squadra ed il nuovo staff. Certo l’Italia è sempre l’Italia".