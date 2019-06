Italia U21, Di Biagio: "Adesso la qualificazione si è complicata"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa, il CT dell'Under 21 Luigi Di Biagio ha parlato della prossima sfida con il Belgio, decisiva per il passaggio del turno: "I calcoli purtroppo bisogna farli, non dipendiamo solo da noi stessi. Noi dobbiamo pensare di vincere 1-0 e vedere quello che succede, poi lo faremo quando avremo la possibilità di fare più gol. Questa sera però non mi sento di fare questi discorsi, ci siamo già passati due anni fa in una situazione simile e la squadra in queste due gare ha dimostrato davvero tanto. La qualificazione si è complicata, ma noi vogliamo vincere contro il Belgio".