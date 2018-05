Italia U21, Di Biagio: "Con le amichevoli capisco su chi posso puntare"

Le sue parole

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luigi Di Biagio, commissario tecnico dell'Italia Under 21, dopo la sconfitta in Portogallo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti: "Nel primo tempo forse pensavamo che la partita fosse più semplice, dopo 6-7 minuti potevamo fare due gol e bisogna farli, perché poi succede quello che è successo. Abbiamo fatto degli errori individuali sui tre gol, abbiamo perso le distanze velocemente e non va bene. E' una prestazione da rivedere, che mi ha consentito di valutare alcuni giocatori più giovani per capire su chi posso contare in futuro. Prendiamo quel poco di buono che c'è stato".

Tanti esordienti hanno fatto bene nella ripresa. "E' più una reazione dovuta nel secondo tempo, dopo il 3-1 del primo. Per come siamo abituati a giocare è un passo indietro".

Ancora sulla partita: "Quando in campo ci sono 7-8 elementi nuovi, specie nel secondo tempo, diventa più difficile perché non ci si conosce. Queste gare servono a fare valutazioni. Gli errori individuali succedono, noi dovevamo stare più vicini e non l'abbiamo fatto. Il possesso palla del Portogallo lo conoscevamo, dopo essere andati in vantaggio gli è venuto più semplicemente".

Ora il match con la Francia. "Ben venga, sono queste le gare che ci fanno crescere. Il nostro obiettivo è un altro".