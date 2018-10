Italia U21, Di Biagio: "Meglio col Belgio che stasera. Bene Kean"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luigi Di Biagio, commissario tecnico dell'Italia Under 21, dopo l'amichevole con la Tunisia vinta col risultato di 2-0, è intervenuto al microfono di Rai Sport: "Era importante vincere e dare continuità nel gioco. Ci siamo riusciti più nel primo tempo, nella ripresa i ritmi si sono abbassati. Abbiamo incontrato una squadra scorbutica, non ti dava lo spazio per ragionare. Siamo soddisfatti".

Su Kean: "Sta facendo bene. E' un 2000, si trova qua, una meraviglia. Non è nuovo in questa squadra, lo conosciamo da bambino".

Com'è andata rispetto alla prova col Belgio? "Per assurdo abbiamo giocato meglio col Belgio. Noi meritavamo molto di più. Noi dobbiamo continuare a migliorare sotto porta".