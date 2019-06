© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Domani sera contro il Belgio l'Italia Under 21 si gioca le residue chance di qualificazione alla semifinali dell'Europeo. Il ct Luigi Di Biagio, è intervenuto in conferenza stampa parlando anche di probabile formazione: "Se penso di cambiare tanto nell'11 titolare? Considerati gli infortuni di Bonifazi e Orsolini e la squalifica di Zaniolo, non penso di cambiare tanto. Aspetto comunque l'ultimo allenamento e la nottata".

È possibile cambiare modulo piuttosto che giocatori?

"Abbiamo dimostrato che possiamo adottare situazioni diverse. Dipende da che partita vogliamo fare, io ai giocatori l'ho spiegato e domani la vedrete".

C'è la possibilità di vedere Pellegrini trequartista dietro due punte?

"Lorenzo è molto duttile, se vorrò giocare in quel modo è una soluzione possibile".

