Il ct dell’Italia U21 Luigi Di Biagio ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria al debutto contro la Spagna. È stata l’occasione per parlare delle condizioni dei singoli: “Come sta Zaniolo? Non benissimo, ha preso una bella botta. Barella? Ha un risentimento, ma niente di che, domani valuteremo meglio. Faremo le analisi in albergo domattina presto”, ha concluso.