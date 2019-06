Italia U21, Dimarco: "Il ko non ci voleva, ma nulla da rimproverarci"

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'Italia Under 21 cade nella seconda gara dell'Europeo contro la Polonia. A fine partita il terzino Federico Dimarco ha parlato così a Rai Sport: “Questa sconfitta non ci voleva proprio, abbiamo creato tante occasioni per vincere la partita. Siamo padroni del nostro destino, dobbiamo vincere col Belgio. Non so cosa non ha funzionato, abbiamo dato tutti il 100%, non c’è nulla da rimproverarsi”.